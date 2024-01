150 nữ nhân viên khỏa thân nhảy sexy, bán dâm ở TP HCM

Your browser does not support the video tag.

Clip: Công an lấy lời khai các đối tượng.

Ngày 31-12, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Phan Hoàng Phương (tổng quản lý 2 nhà hàng Ruby, Thảo Vy, quận Bình Tân), Lê Thành Vinh (nhà hàng Ruby), Nguyễn Thị Thảo (nhà hàng Thảo Vy) về hành vi môi giới mại dâm.

Các đối tượng tại cơ quan công an.



Trước đó, công an phát hiện 2 nhà hàng Ruby và Thảo Vy (đường Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) tổ chức môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Các cơ sở có 100-150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi. Nhân viên nữ khỏa thân nhảy sexy kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các má mỳ, tổng quản lý nhà hàng.

Họ đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm. Giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng/lần và 6 triệu đồng/đêm.

Nhà hàng cũng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép, ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm.

Công an kiểm tra 2 nhà hàng trên phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân như khách sạn Thiên Phú, khách sạn Phương Mai… Thời điểm kiểm tra phát hiện có 4 cặp nam nữ mua bán dâm.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động