11 ngày sau khi chôn cất người phụ nữ, người dân nghe thấy tiếng la hét, sốc khi mở quan tài

Một người phụ nữ Brazil đã bị chôn sống do sự cố nhầm lẫn y tế. Khi tỉnh dậy trong quan tài, cô đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, cuối cùng thực sự qua đời sau 11 ngày nằm dưới lòng đất.

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra tại một nghĩa trang ở thành phố Riachao das Neves, thuộc bang Bahia, Brazil. Cô Rosangela Almeida dos Santos, 37 tuổi, đã bị chôn sống suốt 11 ngày. Khi người thân đến nơi và mở quan tài ra, họ đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Chỉ đáng tiếc lúc đó, mọi nỗ lực để cứu sống cô Rosangela đều đã quá muộn.

Cô Rosangela từng bị ngất xỉu vào năm 7 tuổi, sau đó phải liên tục dùng thuốc chống co giật. Cô đã kết hôn nhưng chưa sinh con. Sau khi cô Rosangela kêu than rằng mình bị mệt mỏi nghiêm trọng, người thân đã đưa cô tới điều trị tại Bệnh viện do Oeste ở thành phố Barreiras, bang Bahia. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, cô Rosangela đã không thể qua khỏi. Theo giấy chứng tử mà bệnh viện cấp, nguyên nhân tử vong của cô Rosangela là bị ngừng tim 2 lần và chết vì sốc nhiễm trùng.

Sau đó, bệnh viện đã trả thi thể cô Rosangela về với gia đình. Ngày hôm sau, cô được an táng tại nghĩa trang theo phong tục truyền thống ở quê hương Riachao das Neves.

Chẳng ngờ, 11 ngày sau khi cô Rosangela được chôn cất, một số người dân sống gần khu vực nghĩa trang đã báo cáo rằng họ nghe thấy những tiếng la hét và đập phá phát ra từ ngôi mộ của người phụ nữ này. Cô Natalina Silva chia sẻ trên trang tin G1: "Khi tôi đến ngay trước ngôi mộ, tôi nghe thấy tiếng đập từ bên trong. Tôi nghĩ những đứa trẻ chơi xung quanh nghĩa trang đang đùa tôi. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ 2 lần và sau đó những âm thanh này dừng lại".

...

Khi biết tin, gia đình cô Rosangela quyết định phá ngôi mộ và mở quan tài để kiểm tra. Họ đã hết sức bàng hoàng khi thấy thi thể cô Rosangela vẫn còn ấm áp. Cô bị thương ở tay và trán, dường như đã cố gắng đập phá để thoát khỏi quan tài nhưng không được. Bông gòn nhét vào tai và lỗ mũi của cô bị rơi ra. Một vài chiếc đinh xung quanh nắp quan tài cũng bị bật ra và ở thành quan tài có dính nhiều vết máu.

Tất cả mọi người đều tin rằng cô Rosangela vẫn còn sống khi bị chôn cất. Cô đã cố vùng vẫy, giãy giụa để thoát khỏi ngôi mộ nhưng không thể. Sau đó, cô Rosangela đã được đưa đến bệnh viện nhưng lần này, bác sĩ tuyên bố cô thực sự đã chết. Ngày hôm sau, gia đình đã tiến hành an táng cô Rosangela lần hai.

Mẹ của cô Rosangela, bà Germana de Almeida, 66 tuổi, khẳng định rằng con gái mình không hề có bất kỳ vết thương nào trong lần chôn cất đầu tiên. Bà đau đớn nói: "Cô ấy đã cố gắng mở nắp quan tài, ngay cả những chiếc đinh được đóng vào cũng bị lỏng ra. Tay cô ấy bị thương, giống như cô ấy đã cố gắng để thoát ra".

Cô Ana Francisco Dias, một người dân sống gần nghĩa trang, chia sẻ: "Có hơn 500 người đã đến đây chật cứng nghĩa trang để chứng kiến vụ việc. Một số người đã chạm vào tay chân của cô ấy và nói rằng nó vẫn còn ấm".

Cảnh sát hiện đã mở cuộc điều tra sau khi gia đình cô Rosangela gửi đơn kiện. Cảnh sát trưởng Arnaldo Monte cho biết nếu cần sẽ lại đào mộ, đưa thi thể cô Rosangela ra ngoài thêm một lần nữa để tìm ra gốc rễ vấn đề.

