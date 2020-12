Quản lý quán karaoke bắt nhân viên bò trên sàn hô khẩu hiệu vì không đạt doanh thu

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video do Đài truyền hình Bắc Kinh chia sẻ và hiện được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo đó, một nhóm nam nhân viên mặc vest đen tại quán karaoke Sheng Shi Hua Ting KTV ở thành phố Liêu Nguyên, Cát Lâm, Trung Quốc đã phải chịu hình thức kỷ luật vì không đạt doanh thu của tháng 11.

Trong đoạn clip, một người đàn ông trong nhóm, vừa bò vừa hô khẩu hiệu: “Cố lên các anh em! Khi chúng ta cùng chung chí hướng…” Những người còn lại đáp: “Thì chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách”.

Các nhân viên quán karaoke được cho là tự chấp nhận hình phạt.

Theo quản lý quán karaoke, những nhân viên trên “tự nguyện chấp nhận hình phạt”. "Nhóm của chúng tôi và các cơ sở khác của công ty có chút cạnh tranh về doanh số", người này xác nhận sự việ trên với truyền thông Trung Quốc.

Theo luật lao động Trung Quốc, các nhà tuyển dụng không được phép có hành vi làm nhục hoặc có hình phạt về thể xác với nhân viên. Mặc dù vậy, nhiều công ty vẫn sử dụng các biện pháp kỳ lạ hoặc cực đoan để kỷ luật nhân viên của mình, từ việc tự tát vào mặt đến ăn giun sống.

Hồi tháng 10, một công ty ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, đã ép nhân viên liên tục tự tát vào mặt để "rèn sức chịu đựng".

Một công ty khác ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đầu năm nay bắt nhân viên nuốt chửng giun sống như một hình phạt vì không đạt được mục tiêu bán hàng.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: saostar.vn