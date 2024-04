Tai nạn kinh hoàng trên đường đua khiến 7 người chết, 20 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Rất đông xe cứu thương đã được huy động để chở các nạn nhân đến bệnh viện - Nguồn: newsfirst

Trong những người thiệt mạng có một bé gái 8 tuổi. Và một số người bị thương nguy kịch vẫn đang chiến đấu để giành lại sự sống. Những bức ảnh và video cho thấy tình cảnh kinh hoàng ở hiện trường vụ tai nạn, khi mọi người đang cố gắng sơ cứu một cách tuyệt vọng, trong khi những người chết và bị thương nằm rải rác trên đường đua.

Hơn 100.000 khán giả đã tụ tập để theo dõi cuộc đua ở Diyatalawa. Nhưng khi mà mọi người vẫn đang cao hứng hò reo thì một trong những chiếc xe đua đã bị mất lái sau khi tông vào một trong những bờ kè bằng đất trên đường. Sau đó chiếc xe lao vào đám đông với tốc độ cao và gây nên bi kịch.

...

Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn chết người. Cuộc đua được tổ chức bởi quân đội Sri Lanka - nơi có căn cứ đối diện đường đua Fox Hill. Khoảng 150 xe hơi và 120 xe máy đã được đăng ký tham gia các cuộc đua này.

Tay đua từ các câu lạc bộ đua xe khắp Sri Lanka và các khu vực khác ở Nam Á đã tranh tài vào cuối tuần qua. Sau vụ tai nạn thảm khốc này, các chặng đua còn lại đã bị hủy bỏ.

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ