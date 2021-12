Con trai cầm dao đòi lao vào hỗn chiến bất chấp sự can ngăn của người mẹ già

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: 91.com.vn

Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến trên phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý. Theo đó, clip cho thấy một thanh niên cầm dao, lăm lăm đòi lao vào nhóm đối tượng cầm gậy gộc đứng từ xa.

Thấy con trai hung hăng, một người phụ nữ được cho là mẹ của nam thanh niên đã ra sức ôm ngăn cản. Tuy nhiên chàng trai vẫn vùng vằng, đẩy mẹ ngã ra đất.

...

Nhiều người xung quanh cũng ra sức khuyên nhủ thanh niên nên "nhịn đi". Cuối clip, nhóm người đã quay lưng bỏ đi, người mẹ vẫn kiệt sức ngăn con, đồng thời cầu cứu tới mọi người gọi công an.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỗn chiến trên.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: thoidai.com.vn