Clip chồng đổ xăng trước cửa dọa vợ, không ngờ sát vách có bếp: Lửa bùng lên gây cháy lớn

Vụ cháy được nhắc tới xảy ra vào khoảng 10h30' ngày hôm nay (18/6) trên đường ĐT743C (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Theo thông tin ban đầu thì vào thời gian này, một người đàn ông tìm đến cơ sở gội đầu, làm đẹp trên đường ĐT743C để gặp vợ đang làm đẹp tại đây.

Trong lúc này, hai bên có xảy ra mâu thuẫn. Người chồng đã đổ xăng trước cửa để hù dọa vợ. Thế nhưng không may, sát vách có bếp, ngọn lửa bất ngờ bùng lên cháy dữ dội cả tiệm rồi cháy lan qua bún riêu ăn bên cạnh. Ngọn lửa còn gây cháy cả một chiếc xe ô tô đang đỗ phía trước.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 15 phút ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi. Vụ việc còn khiến người đàn ông bị bỏng, phải đi cấp cứu.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cháy lan sang quán bún riêu và ô tô đỗ phía trước.

Nhiều tài sản bị hư hỏng nặng

