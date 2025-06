Con trai bị xe ben cán tử vong ngay trước mặt, mẹ ôm đầu gào khóc

Your browser does not support the video tag.

Một bé trai 6 tuổi đã tử vong tại chỗ sau khi bị một chiếc xe ben đâm phải ở Dundigal, Telangana, Ấn Độ, vào sáng ngày 27/6.

Đứa trẻ, được xác định là Abhimanshu Reddy, học sinh lớp 1 của Trường Quốc tế Geetanjali, đang trên đường đến trường cùng mẹ bằng xe tay ga thì tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng.

Theo cảnh sát, xe ben đã đâm vào xe hai bánh của họ gần ngã tư. Cú va chạm khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ. Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy người mẹ ôm đầu rồi khóc lóc thảm thiết sau vụ tai nạn.

Sau vụ việc, thi thể đã được chuyển đi để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát Dundigal đã lập hồ sơ vụ án chống lại tài xế xe ben và đang điều tra. Vụ tai nạn cũng dẫn đến tình trạng tắc đường nghiêm trọng trong khu vực.

Trong một vụ việc tương tự khác, một bé trai 4 tuổi đã tử vong sau khi bị máy kéo đâm ở quận Suryapet, Telangana vào ngày 13/6.

Nạn nhân, được xác định là Mokshith, đã tử vong ngay tại chỗ sau vụ va chạm. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi cậu bé đang băng qua đường. Theo đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, tài xế máy kéo không nhìn thấy Mokshith và đã cán qua cậu bé.

