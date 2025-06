40 người tử vong khi hai xe buýt đâm nhau trực diện rồi bốc cháy

Your browser does not support the video tag.

Hàng chục hành khách hoảng loạn bị mắc kẹt bên trong hai chiếc xe đang bốc cháy trên đường cao tốc khi họ cố gắng thoát khỏi đống đổ nát.

Một số người chết vẫn chưa được xác định danh tính do tình trạng bỏng quá nặng. 30 người khác, được cho là đến từ Tanzania, bị thương và nhiều người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo truyền thông địa phương, những người trên chiếc xe buýt lớn hơn đang trên đường đến dự lễ cưới. Vụ va chạm xảy ra vào tối 28/6, tại khu vực Sabasaba, dọc theo đường cao tốc MoshiTanga ở vùng Kilimanjaro.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe buýt bị đâm nát bên vệ đường. Cả hai xe đều bị cháy rụi, các cửa sổ dường như đã vỡ hoàn toàn dưới sức nóng từ ngọn lửa.

...

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ nhưng các báo cáo địa phương cho biết một trong những chiếc xe buýt có thể bị thủng lốp khiến tài xế mất lái.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã bày tỏ sự kính trọng đối với các nạn nhân của vụ tai nạn.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân của vụ tai nạn.

Bà viết trên X: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của những người đã mất.

Xin Chúa ban sự bình an cho linh hồn những người đã khuất và ban sự bình phục nhanh chóng cho những người bị thương. Xin Chúa an ủi và ban sức mạnh cho gia đình họ trong thời điểm khó khăn này".

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn