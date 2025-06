VIDEO: Tài xế Xpander dùng xe mình "ghìm" xe Mercedes có tài xế bất tỉnh trên ghế lái

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện clip ghi lại hình ảnh sau khi xảy ra va chạm 2 xe ô tô đã "đọ sức mạnh" trên đường phố gây xôn xao dư luận. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào trưa 20-6.

Vào thời gian trên, 2 xe ô tô gồm Mercedes màu trắng và Xpander màu đen sau khi va chạm đã mắc vào nhau. Khi phát hiện xe ô tô Mercedes có biểu hiện bị kẹt chân ga, tài xế xe ô tô Xpander đã "cầm cự" không cho xe này lao về phía trước. Khi xe ô tô Mercedes dừng lại, người dân phá cửa phát hiện nam tài xế bất tỉnh trên ghế lái, trên tay đang cầm một ống xi-lanh, ở ghế sau xe có một cháu nhỏ bị thương.

Sau khi xem clip, nhiều người cho rằng hành động kịp thời của tài xế xe ô tô Xpander đã ngăn không cho xe ô tô Mercedes lao về phía trước, gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như người trên xe này.

"Tài xế xe Xpander đã lấy xe mình ghim chiếc xe Mercedes lại, việc làm này đã giảm được rất nhiều thiệt hại không mong muốn khác. Hoan hô tài xế xe Xpander"- một tài khoản Facebook có tên Anh Tuấn chia sẻ.

