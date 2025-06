Xe buýt đâm trúng 3 người phụ nữ, CSGT đưa tay ôm đầu vì sốc

Your browser does not support the video tag.

Một vụ việc gây sốc đã xảy ra tại Thrissur, Kerala, Ấn Độ, khi chiếc xe buýt tư nhân đâm vào một nhóm người đang đứng tại trạm xe buýt vào chiều 21/6. Có ít nhất 3 phụ nữ bị thương, một trong số đó bị thương nặng.

Đoạn clip ghi lại cho thấy 3 người phụ nữ đang đợi ở trạm xe buýt dưới trời mưa, tay cầm ô thì chiếc xe buýt lao thẳng về phía họ với tốc độ cao. Một người phụ nữ được nhìn thấy đang cố gắng bỏ chạy để thoát khỏi cú đâm.

... Chiếc xe buýt đâm trúng 3 người phụ nữ.



Clip cũng cho thấy, một cảnh sát giao thông đứng ở phía bên kia đường đã đưa tay lên ôm đầu vì sốc. Cảnh sát chỉ vào tài xế xe buýt khi người này bỏ chạy. Ngay sau đó, một tài xế xe kéo tempo bước ra ngoài và đuổi theo anh ta.

Theo báo cáo, tài xế đã trốn thoát bằng cách trèo tường và chạy qua một cánh đồng gần đó. Cả ba nạn nhân đều được đưa vào Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) của một bệnh viện tư nhân ở Koorkenchery. Một phụ nữ được xác định là Prema, đang trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn