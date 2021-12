Clip: Vợ bắt tại trận chồng cùng cô hàng xóm trong nhà nghỉ, nghe lời phân bua mà tất cả đều ngán ngẩm

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh "bắt ghen" tại một nhà nghỉ gây xôn xao.

Theo đó, người vợ cùng một nhóm người khác bắt quả tang chồng và cô hàng xóm trong nhà nghỉ.

"Bạn bè anh em hàng xóm với nhau đừng làm với nhau đừng có làm như thế, xấu hổ lắm! Ông H. ông ý đi nhiều lần rồi đâu phải mỗi mình mày", người vợ lên tiếng.

Còn cô "tiểu tam" bên trong loay hoay mở cửa nhưng không thành. Ít phút sau, chủ nhà nghỉ phải lên tận nơi xử lý.

Khi cửa vừa mở, cô hàng xóm đã vội phân bua: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả".

...

Ngay lập tức, nhóm người đi cùng cô vợ vội gạt ngay đi và kéo tất cả cùng vào phòng để phân xử: "Không phải nói nhiều, không có gì tự dưng hai người vào nhà nghỉ làm gì".

Bị bắt tại trận, người chồng chỉ im lặng, chắp tay phía trước nghe theo. Trong khi đó, cô hàng xóm vẫn tiếp tục chối cãi, chỉ trỏ và giật điện thoại không cho quay clip.

Đoạn clip khi được đăng tải đã thu hút lượng lớn người xem và nhiều bình luận bàn tán xôn xao. Trong đó, cộng đồng mạng cũng không khỏi thắc mắc về diễn biến từ đầu đến cuối câu chuyện.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn