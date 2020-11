CLIP: Băng nhóm bịt mặt từ 3 ôtô lao vào quán nhậu hỗn chiến kinh hoàng

Ngày 4-11, một lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh tin báo về vụ việc đánh nhau tại 1 quán nhậu thuộc tổ 1, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa.

Băng nhóm bịt mặt lao vào quán nhậu hỗn chiến kinh hoàng

Còn theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ việc cơ bản đã được công an làm rõ. Hiện một số đối tượng lẩn trốn nên cơ quan công an đang tập trung điều tra. "Vụ việc khiến 1 người bị thương và hiện đang trưng cầu giám định thương tích để xử lý" - vị này cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút do camera an ninh của quán nhậu ghi lại diễn biến 1 vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Theo clip, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ 30 phút khuya 2-11, tại 1 quán nhậu thuộc tổ 1, phường Nghĩa Tân. Vào thời gian trên, quán đang có đông khách hàng ăn uống thì bất ngờ có 3 ôtô dừng lại trước quán. Ngay sau đó, một thanh niên bước xuống từ xe 5 chỗ màu trắng, đi ra phía sau mở cốp rút ra 1 thanh kiếm dài lao vào quán. Cùng lúc, hàng chục đối tượng khác từ 3 chiếc ôtô mang theo mã tấu, gậy lao vào quán nhậu hỗn chiến.

...

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Băng nhóm bịt mặt lao vào quán nhậu hỗn chiến kinh hoàng. Nguồn mạng xã hội

Nhóm người cầm hung khí này đã truy đuổi và liên tục đánh, chém vào một nam thanh niên đang ngồi nhậu trong quán. Một số người ngồi cùng bàn nhậu cũng đã dùng bàn ghế, chai bia, gậy để chống trả. Sau khi một người bị đánh nằm gục, nhóm đối tượng kia đã lên xe và bỏ đi.

Theo quan sát, các đối tượng trong nhóm đi trên 3 ô tô đều đeo khẩu trang, đội mũ để che mặt.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động