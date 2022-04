Chui vào gầm container, ô tô con nát đầu sau cú tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Alabama, Mỹ. Trong clip, một chiếc xe tải đang dừng chờ để di chuyển sang đường thì một chiếc ô tô hiệu Toyota Corolla đi tới, lao thẳng qua điểm giao cắt mà không chú ý quan sát.

Cùng lúc này, một chiếc xe container chạy tới và một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Chiếc xe ô tô con chui thẳng vào gầm container rồi sau đó văng ra đường, xoay một vòng.

Khi dừng lại, đầu chiếc xe ô tô con bị vỡ nát, trục trước dường như đã gãy, kính chắn gió bị nứt. Chiếc xe tải dừng gần đó cũng bị hích trúng.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình của chiếc ô tô cảnh sát đang dừng chờ sang đường ghi lại. May mắn là không có ai bị thương nặng.

