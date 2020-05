Án mạng đau lòng: Cháu ngoại có biểu hiện thần kinh chém bà tử vong

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (20/5), ông Đinh Văn Khanh -Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra đêm 17/5 tại địa phương. Trong vụ án này, đối tượng được xác định là cháu ngoại, còn nạn nhân là bà của đối tượng.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, Vũ Văn Cương (SN 1990), trú tại thôn Bùng Dựa đang ở nhà thì có biểu hiện thần kinh không bình thường, sau đó đi sang nhà bà ngoại N.T.L (SN 1947) cách đó khoảng 500m.

Phát hiện chồng bỏ đi, chị T. (vợ Cương) đuổi theo nhưng không kịp. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, cho nên nên chị T. quay về gọi bố mẹ chồng và bố mẹ chồng chạy sang nhờ anh V.H. đi sang nhà bà L. xem tình hình thế nào.

Khi anh V.H. vào đến nhà bà L., phát hiện nạn nhân nằm cạnh chân cầu thang phòng ngủ, trên trán có vết thương chảy máu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh V.H. vào, Cương cầm dao lao đến đuổi chém khiến anh V.H bỏ chạy và sau đó Cương tiếp tục đuổi theo nhưng không được.

Ảnh minh hoạ

Khi mọi người quay trở lại nhà nạn nhân nhìn thấy Cương nằm cạnh bà ngoại và khu vực gáy, chân có vết thương. Nhưng khi thấy mọi người đến, Cương đứng dậy bỏ đi, sau đó được mọi người giữ lại và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, còn bà L. được xác định đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Tuấn Việt có mặt tại nơi xảy ra sự việc, nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Kim Thành cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nói về thân nhân đối tượng, Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt cho biết: "Cương là con lớn trong gia đình, không có tiền án tiền sự và đã kết hôn hiện có con nhỏ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Cương có đi học nghề làm công nhân. Thời gian gần đây, Cương có biểu hiện thần kinh không bình thường, chứ không phải đối tượng bị thần kinh hay động kinh và có sổ theo dõi, quản lý tại địa phương".

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội