Tìm nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản qua các trang web mại dâm online

Trước đó, Công an TP Hải Phòng nhận được trình báo của một số nạn nhân, về việc những người này bị cưỡng đoạt tài sản khi sập bẫy các đối tượng tội phạm trên không gian mạng, thông qua các trang web mại dâm online.

Vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP tiếp nhận điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được kẻ cầm đầu gây ra những vụ việc trên là Cao Xuân Lộc. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Hình ảnh gợi cảm đối tượng Cao Xuân Lộc dùng để dẫn dụ nạn nhân trên các trang web mại dâm online.



Tại cơ quan điều tra, Lộc đã khai nhận hành vi liên kết với các đối tượng khác trên không gian mạng, thông qua các trang web mại dâm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, trong đó có Hải Phòng.

Các đối tượng sử dụng các hình ảnh phụ nữ gợi cảm và các thông tin giả để đăng lên các trang web mại dâm online với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp gái mại dâm cho người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nếu nạn nhân chuyển tiền theo lời dụ dỗ sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Ngoài ra, các đối tượng còn thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải trên các mạng xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can đối với Cao Xuân Lộc, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đồng thời, phát đi thông báo, đề nghị người nào là bị hại trong các vụ việc chiếm đoạt tài sản như trên cung cấp thông tin đến Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: Số 5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bảng, TP Hải Phòng; liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Hào, SĐT: 0912.652.869 để giải quyết.



