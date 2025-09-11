Vì sao đàn ông vẫn "hừng hực" ở tuổi 50 nhưng phụ nữ không tha thiết chuyện ấy?

Sự khác biệt về ham muốn tình dục giữa nam và nữ ở tuổi 50 là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố từ sinh học, tâm lý cho đến xã hội. Mặc dù không phải lúc nào cũng đúng với tất cả mọi người, nhưng đây là một xu hướng phổ biến.

Thay đổi về hormone: Mãn dục nam và mãn kinh

Đối với nam giới, sự suy giảm hormone testosterone diễn ra từ từ, thường bắt đầu từ tuổi 30 và tiếp tục giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, tốc độ giảm này không đồng đều và nồng độ testosterone ở nhiều người vẫn đủ cao để duy trì ham muốn tình dục ở tuổi 50, thậm chí là lâu hơn. Một số nam giới còn trải qua giai đoạn "hồi xuân", khi ham muốn có thể mạnh mẽ trở lại. phần lớn đàn ông trưởng thành dưới 60 tuổi nghĩ về tình dục ít nhất 1 lần/ngày. Khi càng lớn tuổi, dù sự tưởng tượng về tình dục có giảm đi nhưng đàn ông vẫn thường mơ tưởng gấp đôi so với phái đẹp

Đối với phụ nữ, sự thay đổi diễn ra đột ngột và mạnh mẽ hơn nhiều do mãn kinh. Giai đoạn này gây ra sự sụt giảm đột ngột nồng độ estrogen và progesterone. Sự thiếu hụt này dẫn đến nhiều thay đổi về thể chất, tác động trực tiếp đến đời sống tình dục:

- Khô âm đạo và đau khi quan hệ: Lượng estrogen giảm mạnh khiến âm đạo trở nên khô, mỏng và kém đàn hồi, gây đau và khó chịu khi quan hệ, từ đó làm giảm hứng thú.

- Giảm ham muốn: Estrogen và testosterone (một hormone cũng có trong cơ thể phụ nữ) giảm thấp khiến phụ nữ mất đi cảm giác "thiết tha", khó hưng phấn hơn.

- Ở phụ nữ khó nhận ra khoái cảm hơn: Nữ giới cũng nhận được rất ít phản ứng từ bộ phận sinh dục của họ. Do đó, các dấu hiệu kích thích ở bộ phận sinh dục không đủ khiến phụ nữ muốn "yêu" thường xuyên giống như nam giới.

...

Chính sự chênh lệch lớn về nội tiết tố khiến nhu cầu tình dục ở hai giới cũng có những khác biệt.

Ham muốn tình dục giữa nam và nữ ở tuổi 50 là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố từ sinh học, tâm lý cho đến xã hội. (Ảnh minh họa AI)



Các yếu tố tâm lý và xã hội

Ngoài các yếu tố sinh học, tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng:

- Phụ nữ: Áp lực từ những thay đổi của cơ thể, sự lo lắng về tuổi tác và ngoại hình, cùng với các triệu chứng khó chịu khác của mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, thay đổi tâm trạng, khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện chăn gối.

- Nam giới: Ở tuổi này, nhiều nam giới có thể đã ổn định hơn về công việc và tài chính, giảm bớt gánh nặng. Điều này có thể giải phóng họ khỏi những căng thẳng thường ngày, cho phép họ tập trung hơn vào các khía cạnh cá nhân, bao gồm cả đời sống tình dục.

Mặt khác, tính xã hội của đàn ông và phụ nữ cũng rất khác nhau khi nói đến vấn đề tình dục. Vai trò giới tính truyền thống quy định rằng phái mạnh mới là người khởi xướng chuyện chăn gối.

Tóm lại, sự khác biệt này phần lớn đến từ cơ chế sinh học đặc thù của mỗi giới, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ của hormone ở phụ nữ khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên, tình dục không chỉ là chuyện thể chất, mà còn phụ thuộc vào sự kết nối, thấu hiểu và cách cả hai đối tác cùng nhau vượt qua những thay đổi của cơ thể.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn