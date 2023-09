Yamaha Exciter độ độc đáo: Trục dài miên man, bánh sau xa tít tắp

Your browser does not support the video tag.

Yamaha Exciter độ lạ - Video: yamaha_yerex/Instagram

Trong video được đăng tải trên Instagram, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đang ung dung lái xe máy trên một con đường nông thôn.

Người đăng tải không nói rõ video được quay ở đâu, biển số cũng đã được làm mờ khó xác định. Nhưng dựa vào bài hát được lồng trong video thì khả năng cao là ở Việt Nam.

Ngoài ra, nhìn kỹ, dường như trên thân xe có dòng chữ "Exciter". Nếu đúng thì càng khẳng định chiếc xe Yamaha Exciter độ độc đáo này ở Việt Nam. Bởi ở các thị trường khác, Yamaha Exciter được phân phối dưới những tên gọi khác, chẳng hạn Spark ở Thái Lan, Sniper/MX ở Indonesia, Philippines.

...

Dù bối cảnh ở đâu, thì bản độ vẫn khiến nhiều người khó hiểu. Cư dân mạng xem video đặt câu hỏi độ vậy để được gì. Chiếc xe không đẹp hơn, điều khiển lại khó hơn khi trục bị kéo rất dài. Chắn bùn trở nên vô dụng khi giờ bánh xe nằm cách rất xa. Và cũng không rõ khi bị sửa đổi như vậy, phanh sau có bị ảnh hưởng hay không.

- Phanh phiên bản bluetooth à?

- Quay đầu được không nhỉ?

- Hình như có má phanh nhưng lại không có dây phanh.

- Cũng thú vị đấy chứ.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ