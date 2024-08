Y Quynh Bđăp - Kẻ đứng sau vụ khủng bố 11/6/2023

Hơn 1 năm trước, vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của nhà nước và nhân dân.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng đã có đủ căn cứ kết luận, vụ tấn công này có sự chỉ đạo, tiếp tay của Y Quynh Bđăp, người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì Công lý (MSFJ). Đây là đối tượng có lịch sử vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam, đã vượt biên sang nước ngoài sinh sống.

Đối tượng Y Quynh Bđăp, người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì Công lý (MSFJ).



Những hình ảnh kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã kết luận, đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, các đối tượng được trang bị nhiều loại vũ khí, có hành vi manh động, man rợ, mất nhân tính.

"Tôi lấy con dao tôi đâm ông đó từ trên xuống dưới rất nhiều nhát, tôi không nhớ được", Y Tim Niê, đối tượng cầm đầu nhóm tấn công UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 11/6/2023, khai nhận.

"Nó lấy báng súng đập thẳng trên đầu, người ta đã chết nằm đó, nó còn đánh dã man", bà Trần Thị Hòa, mẹ liệt sỹ hy sinh trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023, cho hay.

"Giết bao nhiêu người, cả cán bộ cả người dân thường, rất man rợ", bà Bec Nie (Ami Bâng), buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, nói.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng đã kết luận vụ tấn công khủng bố đã được các đối tượng ở bên ngoài chỉ đạo. Trong đó, Y Quynh Bđăp, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì Công lý (MSFJ), đã chỉ đạo chuẩn bị từ năm 2017, thông qua việc móc nối, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chỉ đạo thực hiện vụ tấn công.

Điều này đã được chính những đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố khai nhận.

"Năm 2017 Y Quynh giao cho tôi đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức lại lính. Tôi chuẩn bị 2 khẩu súng hơi với 1,2 kg thuốc nổ", Y Krong Phok, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố 11/06/2023, khai nhận.

Theo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk, Hwuen Êban, một trong những kẻ cầm đầu vụ khủng bố đã khai nhận, từ năm 2018, Y Quynh đã liên lạc với Hwuen, chỉ đạo tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị cho việc tiến hành khủng bố.

...

Y Quynh đã nhắn tin cho Y Ba Bya, một đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố. Hình ảnh về lực lượng khủng bố tập trung trong chòi rẫy được Y Ba Bya gửi cho Y Quynh trước ngày tấn công.

Năm 2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại đây, đối tượng này thành lập Nhóm Người Thượng vì Công lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động, chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố 11/6/2023.



"Y Quynh nói quay video hoặc là chụp ảnh gửi cho Y Quynh. Quay anh em trong chòi rẫy tập hợp. Quynh nói quay để gửi cho quốc tế biết", Y Ba Bya, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố 11/6/2023, khai nhận.

"Y Quynh đã chỉ đạo, xúi giục, chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đồng thời chỉ đạo phải quay video diễn biến cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ gửi cho Y Quynh để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết can thiệp", Thượng tá Võ Văn Thể Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay.

Năm 2012, Y Quynh từng bị khởi tố, bắt tạm giam 5 tháng về hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, xét thấy Y Quynh Bđăp do nhận thức hạn chế; bị các đối tượng xấu lôi kéo, nên thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật Việt Nam; Y Quynh Buôn Đắp đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và giao cho địa phương quản lý, giáo dục.

"Con bị nước ngoài nó lừa, con thấy việc làm của con là sai trái, các anh chị em trong gia đình cũng như trong xã hội không nên theo kẻ xấu, xuyên tạc, chúng ta chỉ nên tin tưởng Đảng, Nhà nước", Y Quynh Bđăp (năm 2013) nói.

Tuy nhiên sau đó, Y Quynh vẫn ngoan cố, tiếp tục tiến hành các hành vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng hơn.

Năm 2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại đây, đối tượng này thành lập Nhóm Người Thượng vì Công lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động, chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố 11/6/2023.

"Cũng hối hận về việc tôi đã làm. Y Quynh phá hoại gia đình, hạnh phúc của người ta. Tôi chung thân...", Hwuen Êban, đối tượng cầm đầu vụ tấn công khủng bố 11/6/2023, nói.

Tháng 1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án Y Quynh 10 năm tù với tội danh "Khủng bố" và các cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bđăp.

Tác giả: Thanh Phương, Minh Hằng

Nguồn tin: vtv.vn