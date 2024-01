Xử phạt nhiều dự án bất động sản sai phạm

Theo Quyết định số 139 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư ngày 30/11/2023 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Techco, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số tiền 40 triệu đồng vì không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư đối với dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới Long Bỏng tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Dự án này liền kề với dự án hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đông Dương, trụ sở tại Hà Nội làm chủ đầu tư. Từ 5 năm qua, cả hai dự án đều đã xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật, phân lô bán nền gần hết nhưng chưa hoàn thiện thủ tục để đấu nối với Tỉnh lộ ĐT.547 (đường ven biển Hà Tĩnh). Đồng thời, trục đường chính 21m đang vướng GPMB nên đến nay chưa thi công, mặc dù thời hạn hoàn thiện dự án theo quyết định phê duyệt là trong năm 2018.

Khu đô thị Xuân An quá thời hạn hoàn thành gần 6 năm không điều chỉnh chủ trương đầu tư.



Cùng ngày, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cũng đã ban hành Quyết định số 140 xử phạt số tiền 85 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long, trụ sở tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đây là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Xuân An tại huyện Nghi Xuân, dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 30/6/2016 nhưng đến nay chưa hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động theo thời hạn được quy định.

Cụ thể, tính đến nay dự án đã quá thời hạn hoàn thành hơn 5 năm 10 tháng theo quy định nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện, dự án còn các hạng mục gồm trung tâm thương mại 5 tầng và 4 căn biệt thự theo quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng.

Liên quan đến dự án này, trước đó vào tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ thị trấn Xuân An, gồm: ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, ông Hoàng Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, ông Nguyễn Văn Thành, công chức Địa chính thị trấn Xuân An và ông Bùi Duy Chân, Tổ trưởng tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 và Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015”.

Các đối tượng trên bị khởi tố liên quan đến vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 7 trong quá trình đền bù, GPMB Khu đô thị mới thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cũng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, ngày 4/12/2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh ban hành Quyết định 141 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Công ty CP Xây lắp tổng hợp Trường Long, địa chỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân số tiền 40 triệu đồng do không thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư đối với dự án Khu dân cư Nông thôn mới Trường Thành, Trường Vĩnh, Trường Hải tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân.

Dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 1/9/2017, do dự án chậm tiến độ nên ngày 22/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản cho phép giãn tiến độ thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, riêng phần trung tâm thương mại chưa thực hiện. Theo báo cáo của nhà đầu tư, trong tổng số 139 lô đất của dự án, mới chỉ duy nhất 1 hộ dân sinh sống.

Hiện, Công ty CP Xây lắp tổng hợp Trường Long đang nộp hồ sơ xin điều chỉnh thời gian thực hiện cũng như thay đổi một số hạng mục liên quan. Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh đã giao UBND huyện Nghi Xuân tổ chức làm việc với nhà đầu tư, yêu cầu báo cáo rõ tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân chưa hoàn thành dự án theo quy định và xử lý vi phạm nếu có.



