Xử phạt 4 tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép ở Hà Tĩnh

Cụ thể, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Văn L. (SN 1988, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và ông Nguyễn Phúc C. (SN 1980, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mỗi trường hợp 17,5 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá của các trường hợp trên 3 tháng; xử phạt ông Nguyễn Đức C. (SN 1982, thường trú tại phường Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 25 triệu đồng và ông Hoàng Văn T. (SN 1983, thường trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 25 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ tang vật và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản trong thời hạn 4,5 tháng.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt quả tang tàu cá sử dụng lưới giã cào đơn khai thác trái phép trên vùng biển huyện Nghi Xuân.



Trước đó, vào rạng sáng 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển huyện Nghi Xuân, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu cá sử dụng lưới giã cào đơn khai thác trái phép trên vùng biển huyện Nghi Xuân.

...

Tàu cá thứ nhất mang số hiệu NA 2305TS, chiều dài 13,65m, do Phạm Văn L. (SN 1988, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ, ông Phạm Văn T. (có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá số 000461 do Trường Cao đẳng nghề thủy sản miền Bắc cấp ngày 6/11/2008) được thuê làm thuyền trưởng. Tàu cá thứ hai có số hiệu NA 2722TS, chiều dài 13,5m, do Nguyễn Phúc C. (SN 1980, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ, ông Nguyễn Văn H. (có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá số 000626 do Trường Cao đẳng nghề thủy sản miền Bắc cấp ngày 9/11/2009) được thuê làm thuyền trưởng.

Tiếp đó, vào tối ngày 14/7, trên vùng biển huyện Nghi Xuân, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn tiếp tục phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát TH 91148TS, có chiều dài 14,4m, do ông Nguyễn Đức C. (SN 1982, thường trú tại phường Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát TH 1402TS có chiều dài 10m do ông Hoàng Văn T. (SN 1983, thường trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang dùng kích điện để khai thác thủy sản. Sau đó, tổ tuần tra đã đưa người, phương tiện, tang vật về neo đậu tại cảng cá Xuân Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, tình trạng khai thác thủy sản diễn ra rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong nhiều tháng qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp bắt giữ nhiều tàu giã cào có hành vi khai thác thuỷ sản trái phép.

