Xót xa tiếng khóc bất lực của nữ chủ quán Đà Nẵng khi chứng kiến toàn bộ phòng trà bị thiêu rụi ngay trước mắt

Nguồn: Mỳ Quảng Nhung

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh cà phê, phòng trà trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn.

Chủ cơ sở kinh doanh không thể kìm nén cảm xúc khi chứng kiến tài sản bao năm gây dựng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Từ một đoạn video của nhân chứng tại hiện trường ghi lại, có thể thấy, vụ cháy đã bùng lên dữ dội bên trong, khói đen bốc lên nghi ngút. Chứng kiến cơ sở kinh doanh của mình bị thiêu rụi, người chủ quán không giấu nổi cảm xúc, bật khóc nức nở và khuỵu ngã vì không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt này.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Chứng kiến đoạn video, nhiều người đã không khỏi xót xa và thấu hiểu trước tình cảnh của chủ quán.

"Xem mà không cầm được nước mắt. Đây có lẽ là tâm huyết, tài sản cả đời của chị. Nhưng may mắn còn người là còn của, mong chị sớm có thể gây dựng lại.”

“Mình cũng đã từng rơi vào tình cảnh trắng tay và khuỵu ngã khóc nấc lên trước bao người như vậy, cảm giác lúc đó hoảng sợ vô cùng, tưởng như đứng trước vực thẳm vậy. Nhưng may mắn mình vẫn có thể đứng dậy được, mong chị chủ cũng vậy.”

Liên quan đến sự việc, lực lượng chức năng thông tin, vụ cháy không gây thiệt hại về người, mặc dù phát hiện sớm nhưng do phòng trà có nhiều vật dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, xử lý.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn