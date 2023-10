Xót xa người chồng gào khóc gọi vợ con bên căn nhà bốc cháy rừng rực

Your browser does not support the video tag.

Video: Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 3 mẹ con thiệt mạng thương tâm

Đêm 26/10, nhiều người dân vẫn tụ tập quanh hiện trường vụ cháy căn nhà kinh doanh phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong câu chuyện bàn tán, họ không nén được tiếng thở dài, xót xa trước cái chết đau thương của người mẹ trẻ và 2 cháu bé.

Gần 18h, nhiều gia đình tại khu vực đường mới Hồng Hà đang tất bật lo bữa cơm tối thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. Người dân vội chạy ra khỏi nhà, trước mắt họ là căn nhà cấp 4 gần chung cư Hồng Hà đang bốc cháy ngùn ngụt.

“Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phát ra. Khi ấy không biết nổ ở đâu, tôi vội vàng bế con chạy ra ngoài xem thì thấy nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội”, một người hàng xóm cách đó vài số nhà cho biết.

Theo một người dân, căn nhà bốc cháy là nơi ở kết hợp kinh doanh của vợ chồng anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại huyện Xuân Trường, Nam Định) và chị N.T.T. (SN 1992). Khi phát hiện hoả hoạn, mọi người hô hoán nhau và gọi cho lực lượng chữa cháy.

Lúc này, anh Y. kịp thời thoát khỏi đám cháy rồi chạy vào cứu vợ con nhưng không được. Anh hoảng loạn gọi "vợ ơi, con ơi... chạy đi", nhưng không thấy ai chạy ra. Người này cũng bị bỏng và được đưa đi cấp cứu.

Nơi xảy ra hoả hoạn là căn nhà tạm, chuyên buôn bán phế liệu.

Không lâu sau đó, lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện 3 thi thể là người vợ và hai con nhỏ.

Thi thể các nạn nhân xấu đố được đưa ra xe cứu thương đến nhà xác ngay sau đó. Hơn 18h, người thân của gia đình anh Y. cũng có mặt tại hiện trường.

...

Theo người dân, gia đình anh Y. chuyển về đây thuê nhà được một thời gian và kinh doanh phế liệu. “Tôi nghe con nói nhà bạn học cùng lớp bị cháy nên chạy xe máy tới để xem tình hình thế nào. Đến nơi thì biết 3 mẹ con cháu đã mất…”, người phụ nữ bật khóc và cho biết, con lớn của gia đình nạn nhân học lớp 6 và rất ngoan.

Lãnh đạo UBND xã Tứ Hiệp thông tin, gia đình gặp nạn có 4 người. "Người chồng sinh năm 1988, người vợ sinh năm 1992. Họ có một cháu 12 tuổi và một cháu 5 tuổi. Khi phát nổ, người chồng thoát được ra ngoài, tuy nhiên lửa đã bén nhanh, làm sập cánh cửa căn nhà khiến 3 mẹ con mắc kẹt bên trong", vị lãnh đạo xã cho hay.

Ngọn lửa ngùn ngụt cướp đi sinh mạng của người phụ nữ cùng 2 con nhỏ.



Thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 17h40 ngày 26/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận tin báo về vụ cháy căn nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người, gồm: anh M.V.Y. (SN 1988), chị N.T.T. (SN 1992, vợ anh Y.), cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. chị T.

Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ hoả hoạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin anh Y. cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News