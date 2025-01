Xót xa khoảnh khắc va chạm giao thông khiến nữ sinh năm cuối đại học tử vong thương tâm trên đường lên Hà Nội

Ngày 20/1, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 5, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã khiến một nữ sinh tử vong thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn camera an ninh ghi lại toàn cảnh vụ việc cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, vào khoảng 9h52 sáng ngày 20/1, khi đang được bố chở di chuyển trên đường bằng xe máy thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe đầu kéo đang di chuyển trên đường quốc lộ 5, hướng Hưng Yên đi Hà Nội.

Vụ va chạm đã khiến cả hai người ngồi trên xe bị ngã văng xuống đường, riêng nữ sinh ngồi phía sau bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng ra xa hư hỏng, riêng người cha ngồi thất thần bên thi thể con gái.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong thương tâm

Được biết, nạn nhân là nữ sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Sáng nay, nạn nhân được bố chở bằng xe máy từ nhà ở Mỹ Hào (Hưng Yên) lên Hà Nội thì không may gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nữ sinh xấu số và gửi lời động viên, mong người thân sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này.

