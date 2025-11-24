Xôn xao thông tin hiệu trưởng đánh giáo viên trong tiệc liên hoan ngày 20-11

Ngày 23-11, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc cho rằng một thầy giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) tố bị hiệu trưởng nhà trường say rượu, đánh nhập viện ngay trong tiệc liên hoan chào mừng ngày 20-11. Sau khi thông tin trên được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Thông tin thầy hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: MXH



Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 19-11, tại một nhà hàng trên địa bàn xã Trạm Tấu. Vào thời gian trên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu có tổ chức tiệc liên hoan chào mừng ngày 20-11. Thầy giáo N.N.N. (SN 1988), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu, cho biết tại đây, ông đã bị ông N.V.T., hiệu trưởng nhà trường, hành hung.

...

Ông N.V.T., hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu, cho biết sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cá nhân ông cũng rất buồn. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 20-11, ông đã làm báo cáo sự việc gửi UBND xã Trạm Tấu.

Theo báo cáo, vào tối 19-11, sau khi uống rượu say, thầy N. có dọa đánh 2 vị khách mà nhà trường mời tới. Sau đó, tại bàn uống nước, thầy N. tiếp tục đi xuống và cầm tăm đâm vào mặt thầy T.. Theo phản xạ, thầy T. hất tay ra, tay trúng vào mặt thầy N..

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Trạm Tấu cho biết chính quyền đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

