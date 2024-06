Thấy xe tải bốc cháy dữ dội, dân mang 50 bình chữa cháy đến dập lửa

Người dân đưa bình chữa cháy của gia đình đến dập lửa vụ cháy xe tải - Ảnh cắt từ clip

Ngày 19-6, ông Trần Văn Thuận - chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra hỏa hoạn khiến chiếc xe tải cỡ lớn bị thiêu phần cabin.

Theo đó, khoảng hơn 13h cùng ngày, có một chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chuyên chở dăm gỗ (chưa rõ danh tính tài xế) đậu tại một tuyến đường ở tổ dân phố Giang Đình (thị trấn Tiên Điền).

Your browser does not support the video tag.

Người dân huy động 50 bình chữa cháy dập lửa bốc lên từ cabin xe tải

Đến khoảng 13h40, chiếc xe bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Người dân phát hiện sự việc nên đã tri hô mọi người dập lửa, đồng thời trình báo cho chính quyền và công an đến hiện trường.

...

"Khi nghe tiếng tri hô có vụ hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini của gia đình đến tham gia dập lửa. Theo thống kê, có khoảng 50 bình chữa cháy mini được sử dụng" - ông Thuận cho hay.

Công an cùng người dân dập lửa vụ cháy - Ảnh cắt từ clip



Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thị trấn Tiên Điền, Công an huyện Nghi Xuân và Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đến hiện trường dập lửa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiệt độ khá cao, ngọn lửa bốc khá nhanh nên đã thiêu rụi hoàn toàn cabin xe. Phần thùng xe không chứa hàng hóa, hư hỏng nhẹ. Sau hơn 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an huyện Nghi Xuân làm rõ.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ