Xe máy lao vào ô tô tải, 2 người tử vong

Vào 20h44 ngày 19/11, một vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư chợ Sơn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã khiến 2 người tử vong.

Theo đoạn clip camera ghi lại, vào thời gian trên một chiếc xe ô tô tải chạy trên QL46 qua đoạn đường trên. Bất ngờ, một chiếc xe máy lao đến đâm thẳng vào.

Hậu quả, 2 nam thanh niên trên xe máy văng ra, tử vong sau đó. Được biết, nạn nhân một người trú xã Nghi Trung, một người trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn