Xe máy lao thẳng vào ô tô dừng đèn đỏ, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Đến tối 2-6, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày trên ĐT.747B, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Thời điểm này, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy trên đường ĐT.747B theo hướng từ TP Tân Uyên đi TP Thuận An, khi đến giao lộ với đường Võ Thị Sáu thì va chạm vào đuôi ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ.

... Hiện trường vụ tai nạn



Người chết tại chỗ là anh H.V.V.L (23 tuổi, quê An Giang). Người đi cùng hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy và thi thể nạn nhân nằm dưới gầm ô tô.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã gây ùn tắc giao thông qua khu vực này.

