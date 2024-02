Xe máy đấu đầu trong đêm, 2 thanh niên văng xuống đường bất tỉnh

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn va chạm của hai chiếc xe máy khiến người xem sợ hãi.

Trong clip, một nam thanh niên mặc áo đen điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với nam thanh niên mặc áo trắng đi xe máy di chuyển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả hai văng xuống đường, nằm bất động tại chỗ.

Tại hiện trường hai chiếc xe máy vỡ nát, hư hỏng nặng. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay say khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý và ý kiến bình luận từ phía người xem.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn