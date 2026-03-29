Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến hai người tử vong

Thông tin ban đầu, tối 28/3, tài xế N.V.Đ. (SN 1992, ngụ xã Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-181.55 lưu thông từ đường tỉnh 878B ra Quốc lộ 1A để rẽ phải về hướng về Khu công nghiệp Tân Hương.

Hiện trường vụ tai nạn.



Trong quá trình lưu thông, xe đầu kéo đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 63B6-429.66 do bà C.T.T.H. (SN 1968) điều khiển, chở theo cháu P.H.U.V. (SN 2013, cùng ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ. Cháu U. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân.



Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn