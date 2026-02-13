Xe container va chạm xe tải và 2 xe máy, 3 người chết

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người chết tại khu vực Đắk Nông cũ - Ảnh: T.N.

Ngày 13-2, UBND xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng - khu vực Đắk Nông cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực ngã ba đồi Thông (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), xe container chạy theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai đã va chạm với xe tải và 2 xe máy chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi xe máy thiệt mạng.

Sau tai nạn, tài xế của xe container và xe tải đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết, thu thập các nguồn thông tin để điều tra và truy tìm các tài xế.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ