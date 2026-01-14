Tài xế xe container dùng điện thoại, gây tai nạn liên hoàn

Ngày 13/1, Công an phường Vũng Áng cho biết đang làm việc với tài xế Kiên, 49 tuổi, trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời giám định thương tật ba nạn nhân trong vụ tai nạn để đưa ra hướng xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 12/1. Ảnh: Hùng Lê



Tài xế Kiên khai thời điểm lái xe đã sử dụng điện thoại để nhắn tin nên thiếu quan sát phương tiện phía trước, gây ra tai nạn. Cơ quan điều tra cũng xác định nguyên nhân ban đầu là tài xế xe container thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước, không bảo đảm tốc độ để có thể dừng lại.

Qua test nhanh, tài xế Kiên âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Hơn 9h ngày 12/1, tài xế Kiên lái xe container biển Bắc Ninh chạy trên tuyến tránh Kỳ Anh, khi qua phường Vũng Áng thì tông vào ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chở bốn người đang chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, ôtô 5 chỗ bị đẩy vào đuôi xe tải biển Hà Nội và xe tải tiếp tục tông vào đuôi ôtô khách biển Hưng Yên.

... Ôtô 5 chỗ sau khi được kéo ra khỏi gầm xe tải. Ảnh: Hùng Lê



Hậu quả, ôtô 5 chỗ bị kẹp cứng dưới gầm xe tải, ba người bên trong gồm các ông Nguyễn Sỹ Trúc, 56 tuổi; Phạm Quang Tình, 49 tuổi và Phạm Quang Dũng, 38 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Họ bị nhiều vết thương vùng đầu, mắt, trật khớp, theo dõi chấn thương sọ não, hiện tỉnh táo.

Những người trên ba xe còn lại không bị thương. Ba phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Giao thông qua khu vực ùn tắc. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 20 m, thông thoáng, không có nhà dân hai bên. Thời điểm tai nạn, thời tiết khô ráo, không mưa.

Giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, sáng 12/1. Video: Huy Mạnh - Đỗ Nam

