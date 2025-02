Xe bán tải đâm trúng ô tô, 2 mẹ con thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Suwannee Tothae, 31 tuổi và con trai 7 tuổi đang chất giỏ đựng đồ giặt vào cốp sau xe ô tô thì một chiếc xe bán tải mất kiểm soát đâm vào chiếc xe của họ ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan vào ngày 15/2.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, Suwannee đang giơ tay đóng cửa sau của chiếc ô tô thì chiếc xe bán tải lao tới, đâm vào xe của cô. Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô bị đẩy về phía trước. Lúc này, người chồng Supreecha Chinsathien, 31 tuổi, vẫn ở bên trong.

Hai mẹ con thoát chết khi xe bán tải đâm vào ô tô của họ.

...



Supreecha cho biết: "Tôi đang ngồi giữa hàng ghế sau và trả lời tin nhắn trên điện thoại thì nghe thấy một tiếng động lớn.

Tôi đã nảy lên nảy xuống trong xe. Tôi không bất tỉnh nên đã nhanh chóng ra ngoài để kiểm tra vợ và con trai. Họ ở phía sau xe nên tôi nghĩ rằng chiếc xe tải đã đâm vào họ. May mắn thay, họ vẫn ổn. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến con trai tôi bị thương".

Tài xế xe tải, 74 tuổi, nói rằng ông đã cố gắng tránh một chiếc xe khác, dẫn đến vụ tai nạn. Ông đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương nhẹ.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Chúng tôi sẽ triệu tập cả hai bên để đàm phán, nhưng chúng tôi phải đợi cho đến khi tài xế bị thương bình phục".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn