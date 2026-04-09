Xác minh trẻ mầm non bị đánh, thả mạnh xuống giường ở Hưng Yên

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi thả mạnh xuống giường lưới và đánh vào chân trẻ mầm non. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên, cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang cho cán bộ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc.

"Quan điểm là sai đến đâu xử lý đến đó. Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc", ông Đặng Đức Lâm khẳng định.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trong lúc thay quần áo cho trẻ, một phụ nữ tại Cơ sở Mầm non Hoa Hồng Nhung Sa Lung bế em lên và thả mạnh xuống giường lưới, khu vực các cháu khác đang nằm. Đáng chú ý, sau hành động này, người phụ nữ này tiếp tục đánh vào chân cháu bé, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h42 ngày 7/4 tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung Sa Lung, thuộc xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và lo ngại về cách chăm sóc, bảo vệ trẻ tại cơ sở này.

Được biết, đây là một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xã, hiện chăm sóc vài chục trẻ. Chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân và sẽ thông tin cụ thể khi có kết luận chính thức.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn