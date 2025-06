Xác minh clip nam thanh niên đi xe máy bị người khác đuổi theo đạp ngã nhào

Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy bị một người đàn ông đi xe máy khác đuổi theo, cố tình dùng chân đạp ngã nhào xuống đường. Đáng chú ý, người đàn ông gây ra sự việc đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, hình ảnh trên được ô tô đi phía sau ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi nắm thông tin, Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường Trường Thọ tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) vào khoảng 7h sáng 12/6, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Rạch Chiếc. Nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường bị xây sát vùng mặt.

Đây không phải là vụ việc hiếm gặp tại TP Thủ Đức, trước đó, vào tối 5/6, anh L.V.H. (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ ngã tư Tô Ngọc Vân về cầu Gò Dưa. Khi đến đoạn đối diện chung cư Linh Đông, phường Linh Đông, anh H. bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt ép sát, dùng chân đạp ngã xuống đường.

Sau cú đạp, anh H. ngã ra đường suýt va chạm với một xe tải đang lưu thông cùng chiều. Anh H. được đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng bầm tím ở tay, chân và vùng mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định hai nam thiếu niên là B.T.D. (15 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và L.V.H.L. (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nên mời cả hai làm việc.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận tối 5/6 có mượn xe máy của bạn chở L. đi uống nước. Khi đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, cả hai cho rằng anh H. tạt đầu xe của mình nên đã đuổi theo và yêu cầu dừng lại để nói chuyện.

Do anh H. không dừng xe, D. bực tức chở L. tiếp tục đuổi theo rồi dùng chân đạp vào xe của anh H. khiến anh H. mất lái, ngã ra đường và suýt bị xe tải tông trúng. Sau vụ việc, người nhà đã đưa anh H. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

