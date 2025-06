Xe máy SH "tạt đầu" đoàn xe chở lãnh đạo cấp cao: Hé lộ về người cầm lái

Ngày 10/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip lại cảnh khi lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho đoàn xe chở cán bộ cấp cao di chuyển trên đường thì bất ngờ một người điều khiển xe máy Honda SH chở phía sau một người khác đã chen vào đoàn, "tạt đầu" một chiếc ô tô trong đoàn xe ưu tiên rồi vượt lên trước.

Được biết, đây là đoàn xe ưu tiên của lãnh đạo cấp cao đang đi công tác ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 9/6, trên đường Lê Hồng Phong, giao với đường Trần Phú.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ bất bình với hành vi của người điều khiển xe SH.

Người điều khiển xe máy chen ngang vào đoàn xe ưu tiên của lãnh đạo cấp cao đang di chuyển trên đường phố Đà Lạt.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online chiều 10/6, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, xử lý người lái xe máy chen ngang vào đoàn xe ưu tiên nói trên.

Đại tá Đương thông tin, người điều khiển chiếc SH là học sinh, chưa đủ tuổi lái xe có dung tích xi lanh 170cm3. Trong khi chiếc xe mà các em điều khiển có dung tích xi lanh hơn 300cm3. Các em học sinh khai do mất bình tĩnh nên đã đi lẫn vào đoàn xe ưu tiên.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói thêm, vụ việc cần phải đánh giá kỹ càng. Cơ quan chức năng đã mời gia đình, cũng như làm rõ lời khai của các em này.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn