Xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc liên quan xe CLB Hoàng Anh Gia Lai

Sáng 13-8, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai làm 3 người chết, 1 người bị thương tại quốc lộ 14 (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Báo cáo vụ việc, ông Phan Văn Mạnh - trưởng Công an huyện Chư Pưh - cho biết lúc 14h40 ngày 12-8 xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ben do Đinh Tiến Bình vượt xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.

Khi vượt, Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm thì xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại.

Ông Phan Văn Mạnh cho biết xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước.

“Toàn bộ các xe, người lái xe thì cơ bản chấp hành đúng pháp luật. Căn cứ lời khai và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ. Như vậy có thể thấy đây là lỗi chủ quan khi tham gia giao thông và đặc biệt là của lái xe” - ông Mạnh khẳng định.

Theo bà Lương Thị Thu Quỳnh - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, hiện đã ra quyết định tạm giữ tài xế xe ben Đinh Tiến Bình để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, sau khi xảy ra va chạm, ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục tông vào bên trái xe con bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn.

Hành vi của Bình vi phạm khoản 2, điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

