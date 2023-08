Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Vào 15h ngày 12/8, tại Km 1646+950 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 2 xe tải và ô tô con chở các thành viên CLB HAGL.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và một bác sĩ đội bóng. Một người bị thương nặng là lái xe.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

... Chiếc xe chở thành viên HAGL bị bẹp rúm.

Chiếc xe ben và xe tải hư hỏng nhẹ.

Rất đông người dân theo dõi vụ tai nạn.

Đội HAGL vừa hoàn thành mùa giải V-League 2023 sau trận đấu với SLNA. Các thành viên của đội bóng HAGL bắt đầu giải tán, nghỉ ngơi trước khi trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một số thành viên bay từ Nghệ An về sân bay Buôn Ma Thuột rồi mới di chuyển Trung tâm Hàm Rồng bằng xe 4 chỗ, sau đó gặp tai nạn thảm khốc.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn