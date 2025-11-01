T.r.u.y n.ã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972 quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Bộ Công an ra Quyết định truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh



Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-3-2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ngày 8-4-2025 ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972 quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

...

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu bị can bị truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Trước đó, một lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết hệ thống sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh có 40 công ty. Các công ty này có pháp nhân độc lập. Sau đó, mô hình quản lý, thành lập 6 khu vực trên cả nước, 40 công ty này tham gia hoạt động đấu thầu có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trước đó, đại diện Bộ Công an cho biết Công ty Cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỉ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỉ đồng. Bộ Công an đã yêu cầu các tỉnh, thành, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu để làm rõ hành vi, trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động