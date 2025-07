Vụ trưởng thuộc Bộ Tài chính bị ngã, tử vong tại cơ quan

Thông tin tới báo chí, Bộ Tài chính cho biết, sáng 25/7 tại Cơ quan Bộ Tài chính xảy ra vụ tai nạn dẫn đến việc ông Phan Đức Dũng – Vụ trưởng bị ngã tử vong.



Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Tài chính sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Được biết, ngày 8/1/2024, ông Phan Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, Bộ kế hoạch và Đầu tư (nay là Vụ quốc phòng, an ninh, an ninh đặc biệt – Vụ I, Bộ Tài chính).

Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) hiện là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về: Tài chính - ngân sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

