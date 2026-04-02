Vụ tài xế taxi bị sát hại tại Quảng Trị: Vợ khóc ngất trong lễ đưa tang chồng

Ngày 2-4, trong không khí tang thương bao trùm, gia đình anh Biện Thái Sơn (SN 1986, trú đường Nguyễn Bính, khu dân cư Phước Lý, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ đưa tang.

Anh Biện Thái Sơn là nạn nhân bị sát hại trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, dù không quen biết, vẫn lặng lẽ đến thắp nén nhang, tiễn đưa người tài xế xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước linh cữu, vợ anh Sơn gần như kiệt quệ, đôi mắt đỏ hoe. Suốt lễ tang, chị ngồi lặng bên quan tài chồng, nỗi đau hiện rõ trong từng ánh nhìn, cử chỉ.

Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt là hai con nhỏ của anh Sơn, bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi.

Còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát, bé gái vô tư chạy quanh quan tài, lúc cười, lúc khóc gọi bố, khiến người thân và những người có mặt không khỏi xót xa.

Vợ tài xế Biện Thái Sơn thắp nén nhang trong lễ cúng cơm trước giờ đưa tang

Người vợ khóc cạn nước mắt trước nỗi đau mất chồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hàng trăm người đến tiễn đưa tài xế xấu số về nơi an nghỉ

Theo điều tra ban đầu, chiều 26-3, Đạo thuê taxi do anh Sơn điều khiển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, đối tượng xin mượn xe đi việc riêng nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã. Sau đó, Đạo dùng súng tự chế bắn chết tài xế, rồi giấu thi thể tại khu vực vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Gây án xong, Đạo điều khiển xe của nạn nhân đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng khiến bà Đinh Thị T. tử vong, ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.

Nhiều người nghẹn ngào trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân

Sau khi gây án, đối tượng cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 4 giờ ngày 27-3, Đạo đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.

Theo lời kể của vợ nạn nhân, chiều 26-3, anh Sơn gọi điện báo có chuyến chở khách ra Quảng Trị, cho biết khách đặt qua ứng dụng và dự kiến tối cùng ngày sẽ đến nơi.

Đến tối, anh vẫn nhắn tin cho vợ, nói đang dừng ăn cơm. Tuy nhiên, từ khoảng 21 giờ, gia đình không còn liên lạc được. Đến khoảng 3 giờ sáng 27-3, chị nhận cuộc gọi báo tin chồng gặp nạn và đã tử vong, khiến chị suy sụp hoàn toàn.

Sau sự việc, Khu dân cư Phước Lý đã phát thư kêu gọi hỗ trợ. Đại diện khu dân cư cho biết anh Sơn là lao động chính trong gia đình, vợ anh từng làm kế toán nhưng đã mất việc nhiều năm, ở nhà chăm sóc con cái.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động