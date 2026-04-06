Vụ giáo viên bị phát tán ảnh nhạy cảm ở Lâm Đồng: Sự việc được đánh giá có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tái diễn nhiều lần

Ngày 4/4, báo Lao động dẫn thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, xử lý vụ việc phát tán hình ảnh nhạy cảm tại Trường THPT Đắk Song (xã Đức An).

Theo lãnh đạo ngành giáo dục Lâm Đồng, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm có dấu hiệu xâm phạm danh dự, nhân phẩm giáo viên; đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, tâm lý học sinh và uy tín của ngành.

Sự việc được đánh giá có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tái diễn nhiều lần.

Trước diễn biến trên, Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu Trường THPT Đắk Song phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng, động cơ và hành vi vi phạm.

Trường THPT Đắk Song.



Cùng với đó, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên; đồng thời có giải pháp hỗ trợ tâm lý, ổn định tư tưởng để giáo viên yên tâm công tác.

Ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên không lan truyền, bình luận hoặc chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Từ đó, rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi bất thường.

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, bbáo cáo của Sở GD&ĐT, khoảng 6h50 ngày 27/3, tại khuôn viên Trường THPT Đắk Song, học sinh và người dân phát hiện một số hình ảnh in ấn, sao chụp có nội dung nhạy cảm bị phát tán tại khu vực cổng trường và nhà xe học sinh. Nội dung các hình ảnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cô giáo D, nữ giáo viên của nhà trường.

Đáng chú ý, hành vi phát tán tiếp tục diễn ra vào các ngày 30/3 và 31/3, cho thấy vụ việc có tính chất phức tạp. Các tài liệu được kẻ xấu lén đặt tại khu vực nhà xe giáo viên, học sinh từ phía ngoài hàng rào trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo Công an xã Đức An để phối hợp xác minh, điều tra và báo cáo Sở GD&ĐT.

Nhà trường đã làm việc trực tiếp với cô giáo D nhằm nắm bắt thông tin, động viên và ổn định tâm lý. Yêu cầu cô D cung cấp thông tin, viết bản tường trình và hướng dẫn trình báo cơ quan công an theo quy định.

