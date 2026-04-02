Nữ giáo viên bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, nhà trường đề nghị công an vào cuộc

Lãnh đạo Trường THPT Đắk Song mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để ổn định dạy học.

Ngày 1/4, ông Trần Công Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song, xã Đức An (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gần đây, nhà trường phát hiện nhiều tờ rơi có nội dung, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến nữ giáo viên đang công tác tại đơn vị.

Sau khi nắm bắt thông tin, trường báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT, đồng thời thông tin với Đảng ủy địa phương để phối hợp xử lý.

"Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ", ông Toàn cho hay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 27/3, người dân và học sinh phát hiện một số hình ảnh được in ấn, sao chụp và phát tán tại khu vực cổng trường, nhà xe học sinh.

Nội dung các tờ rơi liên quan đến đời tư của một giáo viên, có tính chất nhạy cảm.

...

Hành vi phát tán tiếp tục tái diễn vào các ngày 30/3 và 31/3 tại khu vực nhà xe giáo viên cũng như phía ngoài hàng rào cổng trường.

Đến sáng 1/4, một số tờ rơi tương tự tiếp tục xuất hiện trước cổng trường, gây ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trước diễn biến trên, nhà trường tiến hành thu gom các tờ rơi, đồng thời nhắc nhở học sinh không lan truyền, chia sẻ các hình ảnh chưa được kiểm chứng. Mục đích, tránh gây tổn hại đến cá nhân liên quan.

Đại diện nhà trường cũng cho rằng, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm không chỉ xâm phạm đời tư mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Vì vậy, nhà trường mong cơ quan chức năng sớm làm rõ đối tượng thực hiện hành vi nhằm ổn định tình hình, đảm bảo an ninh học đường.

Tác giả: Thế Hùng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn