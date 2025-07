Vụ C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm

Hình ảnh heo bị bệnh do ông N. đăng lên mạng - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể theo thông báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tố giác về tội phạm của ông Liễu Quý Ngân có địa chỉ thường trú ở Sóc Trăng.

Lý do theo cơ quan điều tra, do hành vi không có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 2 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Ngày 30-5, trên mạng xã hội của tài khoản "Jonny Lieu" có đăng tải thông tin về đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Không khởi tố vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố giác bán thịt heo bệnh

Nội dụng tố cáo C.P. Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa về Freshop Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, bán ra thị trường và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh.

Hồi đầu tháng 6, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú ý đã có báo cáo bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh kết quả kiểm tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đơn tố cáo đối với C.P. Việt Nam.

Theo đó, lãnh đạo cục này cho biết trong ngày 31-5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII đã phối hợp với Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực chăn nuôi và thú y tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra gồm các đơn vị có liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, mời Phòng an ninh kinh tế là thành viên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh sản phẩm động vật tại 3 địa điểm kinh doanh của C.P. Việt Nam.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, các địa điểm kinh doanh của C.P. Việt Nam, đoàn chưa phát hiện việc kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh không bảo đảm an toàn thực phẩm, hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 2 cơ sở có địa điểm kinh doanh số 21 và địa điểm kinh doanh số 8 của C.P. Việt Nam đã hết hiệu lực. Báo cáo nhanh cũng chỉ ra: Kết quả kiểm tra mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của C.P. là âm tính với bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và tai xanh.

Sau đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã ký công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

C.P. Việt Nam nói gì? Đại diện phía C.P. Việt Nam lên tiếng khẳng định công ty cùng các chi nhánh, nhà máy và toàn bộ hệ thống phân phối trên toàn quốc đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến quy trình sản xuất, giết mổ, các biện pháp kiểm soát chất lượng và hệ thống giám sát an toàn thực phẩm đang được áp dụng nghiêm ngặt trong toàn hệ thống C.P. Việt Nam. "Đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập và khách quan từ cơ quan điều tra chuyên trách, tương đồng với các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng liên ngành thời gian qua, một lần nữa chứng minh sự minh bạch, nghiêm túc và thượng tôn pháp luật trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam", đại diện C.P cho hay.

