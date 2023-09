Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini: Ghi nhận hơn 30 người t.ử v.o.n.g

Trưa nay 13-9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng đưa 1 nạn nhân đi cấp cứu

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12-9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 người tử vong. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động