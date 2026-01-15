Vụ án sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng: Thông tin chính thức từ công an

Theo thông tin từ Công An tỉnh Hưng Yên, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14-1, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hồi 13 giờ 9 phút cùng ngày, tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, bà N.T.X. (SN 1982 trú tại xã Lạc Đạo) đang điều khiển xe máy thì bị 1 nam thanh niên mặc áo màu đen, điều khiển xe máy Honda Vision màu trắng chặn lại. Thấy vậy, bà X. đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an



Ngay sau đó, nam thanh niên đã đuổi theo và dùng dao đâm vào người bà X. làm rách da, chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái.

Khi bà X. tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân thì nam thanh niên lấy một túi nilon màu trắng treo ở xe máy của bà X. rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, bà X. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày 14-1, quần chúng nhân dân phát hiện chị B.T.T.L. (SN 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Xe máy mà chị L. điều khiển trước khi tử vong là xe máy Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe đối tượng đâm bà X. đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng để xác minh điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nghi phạm trong 2 vụ việc nêu trên là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên). Ngọc Anh đã có tiền sử sử dụng ma túy.

Hiện trường vụ trọng án tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A



Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định truy tìm người, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố lân cận huy động tổng thể lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp vây bắt, truy quét nhằm nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 8 giờ 19 phút ngày 15-1, biết không thể bỏ trốn nên Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động