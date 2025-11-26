VinFast VF 7: Xe đẹp, lái đỉnh, giá lăn bánh về mức “khó tin” nhờ ưu đãi chồng ưu đãi

Ngoại hình thể thao khiến chủ xe “yêu từ cái nhìn đầu tiên”

Anh Vũ Tùng (Hà Nội), một chủ xe VF 7 đang làm trong ngành truyền thông, cho biết rằng bản thân từng lái nhiều xe Nhật và Mỹ nhưng rồi quyết định chuyển sang mẫu SUV điện cỡ C của VinFast do những ấn tượng về thiết kế của xe. “Ngoại hình chiếc xe thể thao, hiện đại và cuốn hút với những đường cắt xẻ táo bạo, đặc biệt là dải đèn LED chữ V đặc trưng”, anh Tùng nói về những chi tiết mình ưng ý.

Anh Tùng cũng cho biết, với góc nhìn của một người trẻ có nhu cầu mua xe để đi làm hay đi chơi cùng gia đình, bạn bè, việc sở hữu một chiếc xe với ngoại hình bắt mắt giúp anh cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Cùng nhận định với anh Tùng và nhiều chủ xe khác, Youtuber Fabo Nguyễn cho biết, anh đã “yêu VF 7 từ cái nhìn đầu tiên”. Sau khi sở hữu xe, Youtuber này đã thực hiện cá nhân hóa “xế cưng” theo phong cách của bản thân với bộ tem lửa độc đáo kiểu xe đua, đồng thời ra mắt bộ sưu tập sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ chính chiếc xe của bản thân.

Theo giới chuyên gia, lối thiết kế của VF 7 được chắp bút bởi studio Torino Design, Italy mang tới kiểu dáng tổng thể độc đáo, chi tiết đặc trưng dễ nhận biết, tinh tế trong từng đường nét, và hiệu quả trong công năng sử dụng. Và đó chính là cơ sở cho những đánh giá của người dùng rằng mẫu xe này giúp tôn lên “cá tính” của chủ xe.

Diện mạo thời thượng của VF 7 cũng nhiều lần giúp mẫu xe này ghi dấu ấn tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước. Đáng chú ý, xe từng nhận cú đúp giải thưởng “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” và “Xe dẫn đầu xu hướng” tại lễ công bố Better Choice Awards 2024. Ngoài ra, mẫu C-SUV điện này còn góp mặt trong top 10 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất tại triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles Auto Show 2022.

Chất lượng vận hành cùng loạt ưu đãi “pro max” khiến VF 7 hấp dẫn hơn bao giờ hết

Không chỉ ngoại hình, VinFast VF 7 còn được biết đến với khả năng vận hành ấn tượng được nhiều reviewer đánh giá cao. Theo Youtuber Khánh Phan (Kênh Autodaily), trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng, mẫu xe có hiệu năng và có cảm giác lái hàng đầu Việt Nam chắc chắn là VinFast VF 7. “VF 7 có khả năng tăng tốc tức thời nhờ mô-men xoắn khủng. Xe cũng sở hữu khả năng cân bằng ấn tượng”, anh Khánh Phan cảm nhận khi cầm lái chiếc C-SUV nhà VinFast.

Trong khi phiên bản Plus có sức mạnh động cơ lên tới 349 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn, bản Eco cũng có công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển với đa phần điều kiện đường sá Việt Nam.

Đáng chú ý, VF 7 có giá niêm yết từ 789 triệu đồng cho phiên bản Eco, 949 triệu đồng cho phiên bản Plus, đến 969 triệu đồng cho phiên bản Plus trần kính nhưng người dùng có thể mua xe với giá “hời” hơn đáng kể nhờ loạt ưu đãi từ nhà sản xuất.

Theo chủ xe Nguyễn Thái Hà (Hà Nội), mua VinFast VF 7 ở thời điểm hiện tại, anh được hãng giảm giá trực tiếp 4% trên giá xe theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3. Ngoài ra khách hàng như anh còn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện và được tặng thêm 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Người mua còn được tặng thêm 2% trên giá xe khi đặt mua xe qua trang web vinfastauto.com. Những ưu đãi này đưa mức giá của VF 7 Eco chỉ còn khoảng 700 triệu đồng.

Riêng trong tháng 11, khách hàng còn được hưởng mức hỗ trợ lên tới 50 triệu đồng khi lựa chọn phiên bản VinFast VF 7 Plus. Tổng hợp các ưu đãi của nhà sản xuất, mức giá lăn bánh của VF 7 bản Plus chỉ còn khoảng hơn 800 triệu đồng - mức giá quá hấp dẫn cho một chiếc SUV hạng C với năng lực vận hành tương đương nhiều mẫu xe luxury hạng D.

Chính sách sạc miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 cũng là ưu điểm khiến nhiều chủ xe yên tâm với lựa chọn xe điện nói chung và xe VF 7 nói riêng. Theo anh Nguyễn Thái Hà, với nhu cầu di chuyển trung bình 50-100 km mỗi ngày, việc sử dụng xe điện VF 7 giúp anh tiết kiệm được 5-6 triệu đồng tiền nhiên liệu so với khi sử dụng xe xăng.

Với thiết kế bắt mắt, sức mạnh vận hành nổi bật nhất phân khúc cùng mức chi phí sở hữu vô cùng hợp lý ở thời điểm hiện tại, VF 7 là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai mong muốn sở hữu một chiếc xe vừa mạnh, vừa đẹp đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh.

Trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với lãi suất thông thường. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.

Nguồn tin: autobikes.vn