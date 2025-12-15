Ly kỳ hơn 19 giờ kết nối xuyên quốc gia g.i.ả.i c.ứ.u n.ạ.n n.h.â.n bị b.ắ.t c.ó.c

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 13/12, Công an xã Kỳ Hoa tiếp nhận thông tin từ bà N.T.H (SN 1970), trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung, vào khoảng 20h ngày 13/12, bà H có nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ điện thoại của con trai là Đ.V.H (SN 1995) ở thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa hiện nay đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Qua điện thoại, anh H thông báo đang bị bắt giữ bởi một nhóm đối tượng người Đài Loan và yêu cầu người nhà chuyển số tiền 400 triệu đồng, nếu không sẽ bị đánh đập, tra tấn. Trong quá trình gọi điện qua ứng dụng Messenger bằng video call xác nhận anh H bị còng 2 tay và bị một số đối tượng đập đánh, kèm theo các tiếng la hét thất thanh của anh H. Gia đình đã có ý định vay lãi nóng chuyển cho các đối tượng.

Người nhà nạn nhân trình báo sự việc tại Công an xã Kỳ Hoa.



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh sự việc nói trên. Đến 22h30 cùng ngày, Công an xã Kỳ Hoa đã xác định được sự việc. Cụ thể như sau: vào khoảng 19h ngày 13/12, một nhóm người không rõ danh tính, đợi sẵn tại khu ký túc xá nơi Đ.V.H sinh sống tại Đài Trung, Đài Loan. Khi anh H đi làm về thì các đối tượng tấn công và bắt đi.

Sau khi bắt giữ được Đ.V.H, các đối tượng đánh đập, tra tấn nhằm khai thác thông tin những người thân của anh Đ.V.H ở tại Việt Nam. Đến khoảng 20h ngày 13/12, các đối tượng trên đã liên tục liên hệ với người thân Đ.V.H đang cư trú tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa để đe doạ tống tiền, và yêu cầu người nhà anh H. phải chuyển 400 triệu đồng cho bọn chúng thì mới thả người.

Các đối tượng bắt cóc ngoại quốc đã liên tục hối thúc, gọi hơn 60 cuộc gọi ép chuyển tiền.

...



Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của công dân. Với phương châm “vừa mềm, vừa mỏng, vừa an toàn, vừa không bị mất tiền”, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Kỳ Hoa đã quyết liệt đồng hành với người thân của Đ.V.H để đối phó, tìm cách trì hoãn với hơn 60 cuộc gọi của các đối tượng để thúc giục gia đình chuyển tiền. Đồng thời tìm cách thu thập các tài liệu, chứng cứ từ phía các đối tượng khi trao đổi thông tin với người nhà.

Mặt khác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mối quan hệ của cá nhân cán bộ chiến sỹ trong Công an xã và của Đ.V.H hiện đang cư trú tại Đài Loan để tìm cách xác minh thêm các thông tin liên quan. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua là sự tuyệt vọng của người mẹ, sự hối thúc của các thành viên trong gia đình lo lắng cho tính mạng của Đ.V.H, gia đình rất muốn thực hiện theo yêu cầu của chúng.

Bằng sự bản lĩnh, Công an xã đã thuyết phục, động viên người thân Đ.V.H an tâm kéo dài thời gian. Sự giằng co tâm trí cũng tạm qua khi trời bắt đầu sáng. Đến khoảng 8h sáng 14/12, Công an xã đã liên hệ được với một người làm nghề phiên dịch viên tiếng Việt Nam tại Đài Loan, nhờ và hướng dẫn người này đến trụ sở Công an Đài Loan nơi anh H. cư trú để trình báo.

Sau hơn 19 giờ đồng hồ trì hoãn, Công an xã Kỳ Hoa đã kết nối và được cảnh sát Đài Loan phối hợp, giải cứu thành công vụ nam thanh niên người Việt bị bắt cóc, tống tiền.



Đồng thời thông qua phiên dịch viên, Công an xã đã trao đổi trực tiếp với Công an Đài Loan, gửi các tài liệu chứng cứ mà Công an xã đã thu thập được gửi sang để cung cấp thêm thông tin cho Công an nước bạn.

Đến 16h30 ngày 14/12, với các tài liệu chứng cứ Công an xã và người nhà cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an Đài Loan đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng và giải cứu thành công anh Đ.V.H an toàn trong niềm vui khôn xiết của gia đình và người thân của anh H. và lực lượng Công an xã Kỳ Hoa.



Tác giả: Văn Hùng - Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn