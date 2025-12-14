Chấn động Cbiz: "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang nghìn năm có 1" đột ngột qua đời

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, showbiz Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin buồn. Vào sáng 14/12, tờ Sohu đưa tin gia đình xác nhận nữ diễn viên Hà Tình đã qua đời, hưởng thọ 61 tuổi. Hà Tình mất vào ngày 13/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sau 1 thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Tin buồn này khiến khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Hà Tình là thanh xuân của thế hệ 7X-8X tại Trung Quốc. Khán giả xem phim cổ trang, không ai là không biết cô. Hà Tình chính là nữ diễn viên duy nhất ở Trung Quốc có cơ may diễn xuất trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử.

Hà Tình qua đời vào ngày 13/12

Cô là nữ diễn viên duy nhất ở Trung Quốc tham gia diễn xuất trong bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử

Trong Hồng Lâu Mộng, Hà Tình vào vai mỹ nhân "hồng nhan bạc phận" Tần Khả Khanh. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nữ diễn viên đảm nhận vai vợ Chu Du - nàng Tiểu Kiều xinh đẹp, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ. Trong Thủy Hử, Hà Tình đóng vai kĩ nữ danh bất hư truyền Lý Sư Sư. Còn ở Tây Du Ký, người đẹp này đảm nhận vai "cô út" Liên Liên. Hà Tình xuất hiện trong tập 8 của Tây Du Ký, cảnh Bồ Tát và tiên đồng hầu hạ mình hóa thân thành "Lê Sơn lão mẫu", cô cả "Chân Chân", cô hai "Ái Ái" và "cô út" Liên Liên để thử lòng bốn thầy trò Đường Tăng.

Những năm 1990, Hà Tình được ca tụng là "Đệ nhất mỹ nhân nghìn năm có 1 trong văn học cổ điển của Trung Quốc". Thời trẻ, Hà Tình được đánh giá nhan sắc như hoa như ngọc, vẻ ngoài dịu dàng, tú lệ cùng nụ cười hút hồn người đối diện.

Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của Hà Tình thời trẻ

