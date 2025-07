VinFast góp phần lớn trong tổng vốn đầu tư vào Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Chi cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 26.846 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực vốn ngoài Nhà nước đạt gần 14.781 tỷ đồng, tăng 101,84% so với cùng kỳ năm trước; khu vực vốn Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng hơn 6.426 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt hơn 5.639 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh Thiện Quyền.



Nguyên nhân tăng chủ yếu thuộc khu vực vốn ngoài Nhà nước, đặc biệt là do dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ riêng quý II, nguồn vốn đầu tư từ dự án này đạt khoảng 3.700 tỷ đồng (tăng 23% so với quý I).

Vào ngày 29/6, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

...

Nhà máy dự kiến sẽ tạo ra khoảng 6.000 việc làm trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng quy mô lao động lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Dự án tạo hàng nghìn việc làm cho người lao động ở Hà Tĩnh. Ảnh Thiện Quyền.



Bên cạnh đó, một số dự án khác cũng có khối lượng vốn thực hiện cao như: Nhà máy Sản xuất Pin VinES lắp mới dây chuyền số 2, Dự án D'Metropole, dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam… Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư của hộ dân cư cũng ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực vốn Nhà nước giảm chủ yếu do 2 tuyến cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh ở giai đoạn hoàn thành, thông xe nên nguồn vốn thực hiện giảm so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng giảm do các dự án lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đến giai đoạn hoàn thành, Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion đã đi vào sản xuất từ đầu năm nên tổng vốn đầu tư đạt thấp.

Năm 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 50.000 tỷ đồng. Theo dự báo, trong những tháng tới, một số dự án lớn đang triển khai tập trung thực hiện các thủ tục để triển khai, các dự án bước vào giai đoạn thi công khối lượng lớn sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội.

Tác giả: Anh Ngọc - Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn