Việt kiều châu Âu chia sẻ "gan ruột" sau khi được triệu tập lên U23 Việt Nam

ĐT U23 Việt Nam đang hội quân song song với ĐTQG trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hơi mà LĐBĐVN đã triển khai từ sớm, hướng đến hai mục tiêu quan trọng là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

ĐT U23 Việt Nam đang hội quân song song với ĐTQG trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. (Ảnh: VFF)



Trong tổng số 23 cầu thủ được triệu tập, đáng chú ý có sự xuất hiện của ba cầu thủ Việt kiều gồm Lê Viktor, Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim. Lê Viktor là nhân tố quen thuộc từng góp mặt nhiều lần tập trung trước đây, còn Trần Thành Trung trở lại với U23 Việt Nam sau khi không được góp mặt ở vòng loại U23 châu Á tháng trước.

Đáng chú ý nhất, Nguyễn Vadim có lần đầu tiên được tập trung cùng U23 Việt Nam. Cầu thủ gốc Nga đã có ít nhiều dấu ấn ở V-League trong màu áo CLB Đà Nẵng và cũng thể hiện quyết tâm cao khi lần đầu luyện tập cùng đồng đội.

Nguyễn Vadim có lần đầu tiên được tập trung cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

...



Sau khi chính thức được góp mặt trong thành phần triệu tập lên U23 Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Nga đã có những chia sẻ trên trang Faceboook cá nhân: “Có những giấc mơ không chỉ để mơ, mà là để sống trọn cùng màu cờ sắc áo này. Tôi tự hào là người Việt Nam”.

Nguyễn Vadim sinh năm 2005 tại Nga, anh có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm.

Đánh giá về tân binh Nguyễn Vadim, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao cầu thủ này. Ban huấn luyện luôn có sự trao đổi thường xuyên với HLV trưởng Kim Sang Sik để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhân sự tốt nhất cho đội”.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

